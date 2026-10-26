Глава думского комитета Сидякин считает, что ИИ поможет раскрыть таланты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект (ИИ) может помочь человечеству преодолеть историческую несправедливость и дать возможность раскрыть таланты людей, у которых раньше не было таких возможностей, заявил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

"Сколько ярких талантов наше человечество потеряло за свою историю, только потому что ребенок родился в небогатой семье, вдали от ведущих школ, библиотек, университетов. <...> Сегодня мы можем преодолеть эту историческую несправедливость. Величайшим достижением искусственного интеллекта способно стать именно реальное раскрытие созидательной энергии человека в масштабах, который мир человеческий до этого не знал", - сказал Сидякин на пленарном заседании на тему "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий" на XII Международном парламентском форуме БРИКС в Нью-Дели.

Он отметил, что впервые в истории у каждого человека появился шанс получить наставника, учителя, который на родном языке может объяснить самую сложную тему. "Консультанта, который поможет освоить востребованную профессию. Партнера, с которым можно провести исследование, запустить собственный проект и воплотить творческие замыслы", - добавил глава думского комитета.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в Индии, где принимают участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума -- "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".