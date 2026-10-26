Поиск

Глава думского комитета Сидякин считает, что ИИ поможет раскрыть таланты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект (ИИ) может помочь человечеству преодолеть историческую несправедливость и дать возможность раскрыть таланты людей, у которых раньше не было таких возможностей, заявил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

"Сколько ярких талантов наше человечество потеряло за свою историю, только потому что ребенок родился в небогатой семье, вдали от ведущих школ, библиотек, университетов. <...> Сегодня мы можем преодолеть эту историческую несправедливость. Величайшим достижением искусственного интеллекта способно стать именно реальное раскрытие созидательной энергии человека в масштабах, который мир человеческий до этого не знал", - сказал Сидякин на пленарном заседании на тему "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий" на XII Международном парламентском форуме БРИКС в Нью-Дели.

Он отметил, что впервые в истории у каждого человека появился шанс получить наставника, учителя, который на родном языке может объяснить самую сложную тему. "Консультанта, который поможет освоить востребованную профессию. Партнера, с которым можно провести исследование, запустить собственный проект и воплотить творческие замыслы", - добавил глава думского комитета.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в Индии, где принимают участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума -- "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".

Александр Сидякин БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

 Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

 Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов