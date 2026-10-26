Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший от ракетной атаки на Елец (Липецкая область) обратился за помощью к врачам, сообщил региональный Минздрав в понедельник.

"Сегодня в травмпункт городской клинической больницы имени Семашко пришел 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациента доставили в больницу, завтра врачи проведут ему операцию.

"Таким образом, число пострадавших в результате ракетной атаки 25 октября в Ельце выросло до семи человек. Один погиб", - говорится в сообщении.