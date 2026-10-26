Путин встретится с президентом Ирана и эмиром Катара "на полях" саммита ФСЭГ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проведет пять двусторонних встреч, среди которых - встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Разумеется, на всех подобного рода международных мероприятиях проводятся и двусторонние контакты с лидерами иностранных государств. После завершения саммита Владимир Путин встретится с рядом лидеров, в частности запланировано пять встреч, пять контактов: это с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, также встреча с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани", - сказал Ушаков журналистам.

Затем, как уточнил помощник президента, Путин встретится с президентом Республики Мозамбик Даниэлем Шапу и с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

"И еще одна встреча (...) уже поздно вечером, очевидно, с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи", - добавил Ушаков.

Саммит Форума стран-экспортеров газа пройдет в Москве 27 октября.