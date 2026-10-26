Кремль допускает эволюцию ФСЭГ в сторону нового этапа сотрудничества

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Формат работы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) по итогам московского саммита может получить дальнейшее развитие в сторону нового этапа сотрудничества стран-участниц, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Форум стран-экспортеров газа - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ. В организации 8 наблюдателей: Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу, Сенегал. Также на саммит приглашены две страны-гостя: Туркменистан и ЮАР.

До 2008 года деятельность ФСЭГ носила неформальный характер и главным образом ограничивалась обменом мнениями и данными по различным аспектам добычи, транспортировки и реализации газа. В дальнейшем в связи с развитием ситуации на основных рынках сбыта страны-производители приняли решение об изменении принципов деятельности ФСЭГ, его институциализации в целях более действенной защиты своих интересов. Решение о преобразовании в международную организацию было принято на 7-й министерской встречи ФСЭГ в Москве в 2008 году.

Развитие диалога на площадке ФСЭГ сопровождалось обсуждениями того, может ли Форум стать на газовом рынке аналогом Организации стран - экспортеров нефти. При этом руководство российский энергетики даже признавало, что аналогичное ОПЕК саморегулирование в области газа и угля могло бы пойти на пользу отрасли. Впрочем, вице-премьер Александр Новак в 2021 году отмечал: "У этой международной организации нет задачи регулировать рынок. Есть задача обмениваться мнениями и технологиями, проводить совместные исследования, консультации, делать прогнозы относительно газового рынка".

Ушаков уверен, что "Восьмой саммит ФСЭГ в Москве станет важной вехой в продвижении интересов газовой отрасли на глобальной арене".

"ФСЭГ неизменно адаптировался к меняющимся мировым реалиям, подтверждая при этом центральную роль природного газа в энергобалансе. Сегодня международная энергетическая среда претерпевает трансформацию. Глобальная система характеризуется фрагментацией потоков в торговле, финансах и технологиях, геополитической напряжённостью, растущей уязвимостью критической инфраструктуры, а также появлением регуляторных и финансовых практик, которые могут ограничивать долгосрочные инвестиции в энергетические проекты", - отметил помощник президента.

"В этом контексте роль ФСЭГ может эволюционировать в сторону нового этапа сотрудничества, направленного на повышение устойчивости, стратегической автономии и потенциала развития стран-участниц. Данный этап опирается на положения деклараций предыдущих саммитов. Принципы справедливой стоимости, долгосрочной контрактной стабильности, справедливого распределения рисков и недискриминационных рыночных механизмов остаются фундаментальными. Московский саммит даёт возможность сформулировать следующий этап сотрудничества, закрепив эволюцию Форума от платформы, ориентированной в первую очередь на рыночную координацию, к более широкой системе, которая укрепляет устойчивость, технологический потенциал и долгосрочное стратегическое позиционирование его стран-участниц в глобальной энергетической системе", - заявил он.

"Считаем важным совместными усилиями работать над повышением авторитета организации, продвигать ключевые приоритеты как противодействие созданию любых избыточных барьеров на пути свободного обмена энергоресурсами технологиями; защита критически важной газовой инфраструктуры, расширение числа участников ФСЭГ, его диалоговых партнеров", - подчеркнул Ушаков.