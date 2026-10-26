Поиск

Путин на ФСЭГ обозначит приоритеты в решении геополитических проблем мировой газовой отрасли

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ) во вторник в Москве обозначит приоритетные направления работы для решения геополитических проблем, с которыми сталкивается мировая газовая отрасль, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во вторник президент выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ, которое пройдет в Центре международной торговли.

"Естественно, Владимир Путин выступит первым и в своей речи отметит значение природного газа как источника энергии для обеспечения экономического роста, упомянет проблемы, в том числе геополитического характера, с которыми сталкивается газовая отрасль, и обозначит те направления работы, которые, на наш взгляд, являются приоритетными для решения существующих проблем", - сказал Ушаков.

Затем, по его словам, Путин передаст слово генеральному секретарю ФСЭГ Филипу Мшелбиле, после выступят главы делегаций государств-членов форума. Кроме того, предусматривается выступление представителей стран-наблюдателей: Мозамбика, Анголы, Азербайджана, Ирака, Малайзии и Сенегала.

По итогам заседания будет принята Московская декларация восьмого саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. Как уточнил Ушаков, ожидается, что в документе будет отмечена роль государств-участников форума как надежных поставщиков природного газа, значительный вклад этого энергоресурса в обеспечение глобальной энергобезопасности.

Кроме того, в декларации будет отражено стремление стран ФСЭГ к дальнейшему развитию сотрудничества по диверсификации маршрутов торговли, внедрению современных технологий, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечению справедливой стоимости природного газа, предсказуемости цен, снижению волатильности газового рынка в целом.

Также у главы государства запланирован ряд двусторонних контактов с лидерами иностранных государств.

Подготовка к саммиту, сообщил Ушаков, началась давно: так, в июне от имени президента были направлены приглашения главам стран принять личное участие или направить своих представителей. "Помимо участников форума и наблюдателей, мы пригласили две страны-гостя: Туркменистан и Южно-Африканскую Республику", - добавил он.

Шесть стран, как сообщил Ушаков, будут представлены на высшем уровне, из них пять - участники ФСЭГ - это президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи и уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, которая выступит с видеообращением. Одна страна-наблюдатель также будет представлена на высшем уровне - в работе саммита примет участие президент Мозамбика Даниэл Шапу. На уровне премьер-министра будет представлен Алжир. Остальные страны будут представлены профильными министрами.

Говоря о предстоящем саммите, Ушаков отметил, что особый символизм ему придает то, что он проходит в год 25-летия ФСЭГ, который ведет свою историю с 2001 года. Саммиты проводятся с 2011 года, как правило, раз в два года. В России, как уточнил Ушаков, мероприятие проводится во второй раз, в прошлый раз Москва принимала саммит в 2013 году. Основными целями форума являются продвижение использования в мировой экономике природного газа, анализ текущего состояния и прогнозирование развития газовых рынков, обмен опытом и содействие технологическому сотрудничеству стран-участниц.

Ушаков также отметил, что ФСЭГ объединяет ключевых производителей и поставщиков газа: странам-участницам форума принадлежит 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и порядка 47% поставок сжиженного природного газа.

Помощник президента РФ подчеркнул, что "востребованность форума как коалиционного механизма весьма значима". Так, по его словам, в связи с ростом спроса на природный газ в мире, по прогнозам к 2055 году он увеличится с текущих 4,2 трлн кубометров до 5,4 трлн кубических метров, "то есть примерно рост на 28%". "В то же время активно развивается и рынок СПГ, и, по оценкам, его мировой экспорт может достичь 650 млн тонн в ближайшие 5-10 лет, превысив уровень 2025 года почти на 50%", - добавил Ушаков.

"С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств. Тем более что Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком, занимает первое, подчеркиваю, первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче", - добавил Ушаков.

Он также отметил, что "в условиях резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке, в одном из глобальных центров газодобычи, после терактов в отношении российских газопроводов "Северный поток", введения нелегитимных западных ограничений на закупки газа, профильное оборудование и технологий, мировая газовая отрасль оказалась в непростой ситуации, и в этой ситуации объективно необходима площадка, которая представляет возможность вести профессиональный деполитизированный диалог, и такой площадкой как раз является Форум стран-экспортеров газа".

Владимир Путин ФСЭГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ заявили, что пока нет речи о подключении ООН к украинскому урегулированию

 В МИД РФ заявили, что пока нет речи о подключении ООН к украинскому урегулированию

Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея переименуют

На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

 На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

Путин встретится с президентом Ирана и эмиром Катара "на полях" саммита ФСЭГ

Россия за 9 месяцев направила в Африку 13 млн тонн зерна

Средства юрлиц в банках в сентябре сократились на 0,4%

 Средства юрлиц в банках в сентябре сократились на 0,4%

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

 Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

 Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12583 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов