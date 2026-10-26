Путин на ФСЭГ обозначит приоритеты в решении геополитических проблем мировой газовой отрасли

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ) во вторник в Москве обозначит приоритетные направления работы для решения геополитических проблем, с которыми сталкивается мировая газовая отрасль, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во вторник президент выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ, которое пройдет в Центре международной торговли.

"Естественно, Владимир Путин выступит первым и в своей речи отметит значение природного газа как источника энергии для обеспечения экономического роста, упомянет проблемы, в том числе геополитического характера, с которыми сталкивается газовая отрасль, и обозначит те направления работы, которые, на наш взгляд, являются приоритетными для решения существующих проблем", - сказал Ушаков.

Затем, по его словам, Путин передаст слово генеральному секретарю ФСЭГ Филипу Мшелбиле, после выступят главы делегаций государств-членов форума. Кроме того, предусматривается выступление представителей стран-наблюдателей: Мозамбика, Анголы, Азербайджана, Ирака, Малайзии и Сенегала.

По итогам заседания будет принята Московская декларация восьмого саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. Как уточнил Ушаков, ожидается, что в документе будет отмечена роль государств-участников форума как надежных поставщиков природного газа, значительный вклад этого энергоресурса в обеспечение глобальной энергобезопасности.

Кроме того, в декларации будет отражено стремление стран ФСЭГ к дальнейшему развитию сотрудничества по диверсификации маршрутов торговли, внедрению современных технологий, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечению справедливой стоимости природного газа, предсказуемости цен, снижению волатильности газового рынка в целом.

Также у главы государства запланирован ряд двусторонних контактов с лидерами иностранных государств.

Подготовка к саммиту, сообщил Ушаков, началась давно: так, в июне от имени президента были направлены приглашения главам стран принять личное участие или направить своих представителей. "Помимо участников форума и наблюдателей, мы пригласили две страны-гостя: Туркменистан и Южно-Африканскую Республику", - добавил он.

Шесть стран, как сообщил Ушаков, будут представлены на высшем уровне, из них пять - участники ФСЭГ - это президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи и уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, которая выступит с видеообращением. Одна страна-наблюдатель также будет представлена на высшем уровне - в работе саммита примет участие президент Мозамбика Даниэл Шапу. На уровне премьер-министра будет представлен Алжир. Остальные страны будут представлены профильными министрами.

Говоря о предстоящем саммите, Ушаков отметил, что особый символизм ему придает то, что он проходит в год 25-летия ФСЭГ, который ведет свою историю с 2001 года. Саммиты проводятся с 2011 года, как правило, раз в два года. В России, как уточнил Ушаков, мероприятие проводится во второй раз, в прошлый раз Москва принимала саммит в 2013 году. Основными целями форума являются продвижение использования в мировой экономике природного газа, анализ текущего состояния и прогнозирование развития газовых рынков, обмен опытом и содействие технологическому сотрудничеству стран-участниц.

Ушаков также отметил, что ФСЭГ объединяет ключевых производителей и поставщиков газа: странам-участницам форума принадлежит 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и порядка 47% поставок сжиженного природного газа.

Помощник президента РФ подчеркнул, что "востребованность форума как коалиционного механизма весьма значима". Так, по его словам, в связи с ростом спроса на природный газ в мире, по прогнозам к 2055 году он увеличится с текущих 4,2 трлн кубометров до 5,4 трлн кубических метров, "то есть примерно рост на 28%". "В то же время активно развивается и рынок СПГ, и, по оценкам, его мировой экспорт может достичь 650 млн тонн в ближайшие 5-10 лет, превысив уровень 2025 года почти на 50%", - добавил Ушаков.

"С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств. Тем более что Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком, занимает первое, подчеркиваю, первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче", - добавил Ушаков.

Он также отметил, что "в условиях резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке, в одном из глобальных центров газодобычи, после терактов в отношении российских газопроводов "Северный поток", введения нелегитимных западных ограничений на закупки газа, профильное оборудование и технологий, мировая газовая отрасль оказалась в непростой ситуации, и в этой ситуации объективно необходима площадка, которая представляет возможность вести профессиональный деполитизированный диалог, и такой площадкой как раз является Форум стран-экспортеров газа".