Проверка из-за пищевых отравлений на Култуминском ГОКе проводится в Забайкалье

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Забайкальского края проводит проверку по информации о вспышке кишечной инфекции на Култуминском горно-обогатительном комбинате (ГОК), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В Забайкалье прокуратура организовала проверку по поступившей информации о произошедшей на Култуминском ГОКе в Газимуро-Заводском районе вспышке кишечной инфекции. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Представители прокуратуры с привлечением специалистов оценят соблюдение в организации требований санитарно-эпидемиологических правил при организации питания работников.

"Ранее поступила информация о 40 случаях острой кишечной инфекции. По очередному донесению, зарегистрировано 17 новых случаев среди работников Култуминского ГОКа. Это работники пищеблока и вахтовики", - уточнили "Интерфаксу" в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данном этапе, как пояснили в управлении, ставится диагноз "острый гастроэнтероколит неуточненной этиологии".