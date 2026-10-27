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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии тяжелых случаев среди заболевших на Култуминском ГОКе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Внеплановая проверка проводится на Култуминском горно-обогатительном комбинате (ГОК) и в отношении "Партнеры Ноябрьск" после пищевого отравления на предприятии, среди заболевших нет тяжелых случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В РоссииПроверка из-за пищевых отравлений на Култуминском ГОКе проводится в ЗабайкальеЧитать подробнее

"Управлением проводится внеплановая проверка в отношении Култуминского ГОКа и организатора питания "Партнеры Ноябрьск". Устанавливаются причины и условия возникновения инфекционных заболеваний, не исключается, что источником инфекции стал больной персонал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие госпитализированы со средней и легкой тяжестью течения заболевания. Возбудителем инфекции стала бактерия shigella sonnei (возбудитель дизентерии).

Сотрудники Газимуро-Заводской больницы обследуют работников комбината с подозрением на заболевание, проводят лабораторное обследование, медицинское наблюдение за общавшимися.

Отмечается, что первые заболевшие выявлены 23 октября.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в краевом Роспотребнадзоре, к 40 ранее зафиксированным случаям пищевого отравления добавились еще 17 заболевших. Свою проверку также начала прокуратура Забайкалья.

Роспотребнадзор Култуминский ГОК
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