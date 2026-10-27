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Депутат Сидякин анонсировал работу Госдумы над регулированием рынка ИИ-агентов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдуме предстоит заняться вопросами регулирования использования роботизированных платформ с искусственным интеллектом (ИИ), а также рынка ИИ-агентов, заявил журналистам на полях XII Международного парламентского форума БРИКС председатель думского комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

"Есть несколько вещей, регулированием которых нужно заняться. Первое - проявление искусственного интеллекта в физическом мире. Надо понимать, как мы будем от этого страховаться, кто будет нести ответственность. То есть это целый блок норм", - сказал он.

По его словам, речь идет о роботизированных платформах, которые могут ездить по улицам и летать. Такие роботы могут причинить вред здоровью, отметил депутат.

Также необходимо заняться регулированием рынка ИИ-агентов, считает Сидякин. Такая программа может принимать решения без участия человека, что может привести к "сотрясениям глобального характера" в случае сбоев. По мнению парламентария, в данной сфере также надо определить, кто будет нести ответственность за подобные сбои.

Еще один требующий регулирования вопрос - это вопрос авторского права на материалы и данные, которые используются для обучения ИИ, добавил он. "Поэтому есть над чем работать. Как сказал Вячеслав Викторович Володин, ИИ для нас и испытание, и возможность", - заключил Сидякин.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в Индии, где принимает участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума - "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".

Александр Сидякин БРИКС Госдума Вячеслав Володин
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