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"Соллерс" поставил 150 автомобилей Sollers SF1 Спецсвязи России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс" поставила 150 коммерческих автомобилей Sollers SF1 в адрес ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь России).

В поставку вошли 140 цельнометаллических фургонов и 10 грузопассажирских автомобилей. Техника будет работать в Москве и других крупных городах страны, уточнили в пресс-службе автопроизводителя.

Sollers SF1 (СФ1) - компактные городские фургоны, производятся по технологии полного цикла на предприятии "Соллерс Алабуга" (Татарстан, Елабуга).

Спецсвязь России занимается доставкой специальной корреспонденции, секретных и опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, драгоценных и редких металлов, предметов искусства и химических реагентов по территории России и стран СНГ.

Sollers Елабуга Соллерс Татарстан
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