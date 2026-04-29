Глава Спецсвязи считает, что льготы ветеранов СВО нужно распространить на сотрудников службы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На фельдъегерей подведомственного Минцифры ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, Спецсвязь России), которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), следовало бы распространить льготы ветеранов СВО, заявил руководитель ГЦСС Иван Гайченя.

"Я хочу подчеркнуть, что работа фельдъегерей спецсвязи - это не военная, а именно гражданская служба. Поэтому важно найти решение, как на спецсвязистов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции, полностью или частично распространить льготы ветеранов СВО. Они достойны быть отмечены за тыловое обеспечение специальной военной операции - в виде льгот или других поощрений", - сказал Гайченя в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Он сообщил, что в интересах СВО с 2022 года сотрудники Спецсвязи России перевезли "более 1 млн тонн грузов военного назначения и специальных отправлений".

"Херсонская и Запорожская области, ЛНР, ДНР, Белгород, Курск - свои профессиональные задачи в этих регионах выполняет около тысячи человек. Не стоит объяснять, что это достаточно опасная работа", - подчеркнул руководитель ГЦСС.

"Приведу пример. Два наших еще совсем молодых сотрудника, которые впервые оказались в зоне боевых действий, грузили для дальнейшей отправки перехваченную, но не сдетонировавшую ракету Storm Shadow. Так совпало, что они оказались рядом. Можете представить, каков был риск? Никто тогда не мог дать гарантий, что ракета не взорвется... Но все закончилось хорошо. Оба в итоге получили по государственной награде", - добавил Гайченя.

Он уточнил, что "Спецсвязь России вообще является одним из первых предприятий, которое начало работу на новых территориях и сегодня также самым активным образом участвует в становлении новых субъектов Российской Федерации".

"Используя уникальные компетенции предприятия, наша служба на территории новых субъектов выполняла самые разнообразные, зачастую несвойственные повседневной деятельности задачи, начиная от доставки денежной наличности и до эвакуации имущества и людей из районов, подвергшихся атакам", - отметил глава ГЦСС.

На вопрос издания о том, использует ли Спецсвязь России беспилотники для доставки грузов, Гайченя ответил отрицательно.

"На данный момент нет. Применение такой техники размывает принцип личной ответственности. Если хоть на каком-то этапе перевозки не обеспечивается полный контроль - это сродни должностному преступлению. А дроны могут быть перехвачены. Это значит, что будет нарушена тайна связи. А специфика нашей работы такова, что мы просто не можем себе этого позволить. Одной из важнейших задач системы доставки секретной корреспонденции является невозможность непосвященному человеку определить, что именно, когда, куда и как доставляется", - резюмировал руководитель Спецсвязи России.

ФГУП "Главный центр специальной связи" - федеральное государственное унитарное предприятие со статусом стратегического в структуре министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. ГЦСС занимается организацией федеральной почтовой связи с особыми уставными задачами, обеспечивает потребности государства в пересылке секретных и иных специальных отправлений.