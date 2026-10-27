Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за медведей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к населенным пунктам, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Режим может быть снят после стабилизации обстановки. Министерство продолжает регулирование численности бурых медведей: на сегодняшний день издано 52 приказа на отстрел 115 особей, добыто 59. Случаев нападения медведей на людей нет. Работают оперативные группы", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.

Отмечается, что снижение активности медведей ожидается во второй половине ноября, когда хищники начнут готовиться к спячке.

Службы и ведомства во время действия режима переводятся на усиленный режим работы.

Жителям рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, не посещать леса и ограничить пешие передвижения по населенным пунктам в темное время суток.