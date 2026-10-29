В Красноярском крае медведь убил охотника

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае СКР выясняет обстоятельства гибели 48-летнего охотника в результате нападения медведя, сообщило регионалоное управление СК.

По предварительным данным, двое охотников отправились в лесной массив Курагинского муниципального округа для добычи пушного зверя.

Вечером 28 октября 29-летний мужчина по рации сообщил о нападении медведя на его товарища у устья реки Катун на расстоянии 160 км от села Черемшанка. Пострадавший погиб на месте.

Следователи выехали на место происшествия. Следственными органами СК по Красноярскому краю и Хакасии расследуется уголовное дело о халатности в связи с нападением хищников на людей (ч. 3 ст. 293 УК).