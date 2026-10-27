Нотариусы сообщили о двукратном увеличении в РФ медиативных соглашений

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В России все большую популярность приобретает нотариальное удостоверение медиативных соглашений, заявил вице-президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

"За девять месяцев текущего года к нотариусам за совершением этого нотариального действия обращались в 2,2 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на круглом столе "Нотариат, адвокатура и медиация: как сделать защиту прав доступнее", который прошел в Общественной палате РФ во вторник.

По словам Корсика, возможность договориться с помощью медиатора и избежать судебных тяжб дает не только существенную экономию времени и денег, но и более гибкий подход к решению вопроса. Регионами-лидерами в этом направлении стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский край и Челябинская область. А наибольший рост востребованности зафиксирован в Калининградской области (в 15 раз), в Воронежской области (в 13 раз), а также в Подмосковье и Оренбургской области (в 12 раз).

"Медиатор и нотариус работают в тандеме: первый помогает найти компромисс, устраивающий стороны конфликта, а второй следит, чтобы достигнутые договоренности отвечали требованиям закона и были юридически корректно оформлены", - сказал Корсик.

Он отметил, что сфера применения удостоверенных нотариусом медиативных соглашения широка. Такой инструмент востребован, например, в области брачно-семейных отношений, в решении наследственных вопросов, а также в рамках споров из-за оказания некачественных медицинских услуг, для возмещения морального ущерба или вреда здоровью, например, после ДТП.

"Если предметом соглашения является объект недвижимости, нотариус сам направит в Росреестр документы для регистрации перехода права собственности в ЕГРН. В этом случае регистрация займет не более суток. А если стороны конфликта находятся в разных городах или просто не хотят видеть друг друга лично, удостоверить соглашение можно дистанционно. Для этого каждая из сторон должна прийти к удобному для себя нотариусу", - сказал вице-президент ФНП.