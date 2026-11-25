В России растет спрос на внесудебные экспертизы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России растет востребованность внесудебной экспертизы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

"Так, за 10 месяцев 2026 года количество нотариально назначенных экспертиз увеличилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в ФНП

Более всего эти внесудебные действия востребованы в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Как пояснили в Палате, обращение к нотариусу нередко является единственным способом сохранить важную информацию для суда. Часто нотариусы выдают постановления на лингвистические, компьютерно-технические, товароведческие и строительно-технические экспертизы.

"Задача нотариуса - проверить юридически значимые факты, предупредить эксперта об уголовной ответственности и корректно оформить постановление. Как показывает практика, подавляющее большинство экспертиз, выполненных по нотариальным постановлениям, принимаются судом и оцениваются наравне с другими письменными доказательствами", - отметили нотариусы.