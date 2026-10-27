Сеть наблюдения за мерзлотой расширят в РФ почти до 100 пунктов в этом году

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские ученые намерены расширить сеть пунктов наблюдения за криолитозоной с 78 почти до 100 по итогам 2026 года, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

"Государственная система фонового мониторинга многолетней мерзлоты до конца года начнет аккумулировать информацию почти со 100 пунктов наблюдений", - говорится в сообщении.

Новые объекты появятся в Якутии, Бурятии, Тыве, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Забайкальском и Хабаровском краях.

Как уточнили "Интерфаксу" в ААНИИ, изначальные планы довести число наблюдательных пунктов системы до 140 остаются в силе.

"Расширение сети наблюдений позволит получать больше данных о состоянии мерзлоты в разных регионах, совершенствовать прогнозы и своевременно выявлять потенциальные риски для зданий и инфраструктуры", - сообщил заместитель директора ААНИИ Юрий Угрюмов, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты для оценки текущего состояния, прогноза изменений и сокращения негативных последствий от таяния многолетнемерзлых грунтов создается в России с 2024 года. Оператором создания системы выступает ААНИИ. Сеть наблюдений разворачивают на базе инфраструктуры Росгидромета.

К началу 2025 года в эксплуатацию было введено 78 пунктов наблюдений в 12 регионах России. В феврале 2026 года директор ААНИИ Александр Макаров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что данные с этих пунктов уже поступают в Центр мониторинга мерзлоты, система запущена примерно на 60%, при достаточном финансировании проект может быть завершен в течение 1-2 лет.