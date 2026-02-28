Поиск

Система мониторинга мерзлоты запущена на 60%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Работа над второй очередью Государственной системы фонового мониторинга вечной мерзлоты еще не началась, но планы сохраняются и могут быть реализованы в течение двух лет, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

Предполагается, что система мониторинга будет включать 140 наблюдательных пунктов.

"Сейчас работает 78, то есть мы запустили порядка 60% Государственной системы фонового мониторинга мерзлоты. По второй очереди работа пока не началась, это связано с необходимым финансированием, но все планы в силе. При выделении достаточного объема средств мы завершим работы за год-два, условно к 2028 году", - сказал он.

На текущий момент институт занят содержанием имеющейся сети, данные с 78 пунктов от Шпицбергена до Камчатки стекаются в реальном времени в Центр мониторинга мерзлоты.

Как сообщалось, с 2024 года в России создается государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты для оценки текущего состояния, прогноза изменений и сокращения негативных последствий от таяния многолетнемерзлых грунтов. Оператором создания системы выступает ААНИИ. Сеть наблюдений разворачивают на базе инфраструктуры Росгидромета.

