Ушаков сказал, что вопрос о представителе от Европы по Украине будет решаться позднее

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о представителе от Европы на переговорах по украинскому урегулированию будет решаться позднее, в настоящее время разговор идет об организации трехсторонней встречи РФ-США-Украина, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы вообще не рассматриваем о том, кто будет представлять Европу, потому что это будет решаться на гораздо позднем этапе. Пока мы говорим лишь о договоренности возобновить трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и США", - сказал он в интервью "Известиям".