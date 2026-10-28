Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США пройдут без участия европейцев, об этом была достигнута договоренность с американской стороной, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы договорились, что возобновятся трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США(...) Они (европейцы - ИФ) туда могут попасть, если купят билеты. Но никто за стол переговоров их приглашать не собирается", - сказал он.

Еще он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли тема участия европейцев в трехсторонних переговорах в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "С президентом? В разговоре не обсуждалось", - сказал он.