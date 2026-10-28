Новый ФГОС ориентирует школы на поощрение социальной успешности учеников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Воспитание в новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, в каждой старшей школе должна быть программа воспитания, предусматривающая поощрение социальной успешности и активной жизненной позиции учеников, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"В новом ФГОС воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, а главное, о чем говорится в документе, - школа, семья и общество должны действовать в тесном союзе, поддерживая друг друга ради ребенка", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что в каждой школе разрабатывается рабочая программа воспитания, в которой учебные заведения должны предусмотреть поощрение социальной успешности и активной жизненной позиции учеников.

"Важнейшей составной частью этой работы выступает гражданское воспитание. Оно призвано привить школьникам высокие нравственные идеалы гражданина, который несет ответственность за судьбу Отечества, а также помочь им осознать свои конституционные права, свободы и обязанности", - отметил глава Минпросвещения.

Помимо этого, документ ориентирует на развитие у школьников стремления участвовать в добровольческой и гуманитарной деятельности, а также в работе органов ученического самоуправления и детско-юношеских организаций.

Новый ФГОС для старшей школы вступает в силу с 1 сентября 2027 года.