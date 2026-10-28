ФСБ, МВД и Росгвардия провели масштабную операцию против нелегальных оружейников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы за два предыдущих месяца прекратили деятельность нелегальных оружейников более чем в половине регионов РФ, задержано свыше 120 подозреваемых, изъяты сотни единиц стрелкового оружия и более 300 кг взрывчатки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в августе-сентябре 2026 года пресечена противоправная деятельность 126 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "из незаконного оборота изъято 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 45 гранатометов, девять пулеметов, девять пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, более 90 винтовок, карабинов и ружей, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и 60,5 тыс. патронов различного калибра".

"Прекращена деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - заявили в ФСБ.