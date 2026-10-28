Серверы системы здравоохранения повреждены при атаке БПЛА на Курск

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали Курск, зафиксированы повреждения серверов информационной системы здравоохранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в среду.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание второго этажа в здании на улице Перекальского. (...) В здании находились некоторые серверы здравоохранения. (...) Зафиксированы повреждения техники", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его словам, в настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.

Хинштейн добавил, что в результате повреждений возможен временный сбой в работе информационной системы здравоохранения региона.