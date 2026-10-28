В Курской области в результате атак БПЛА ранены трое

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех пострадавших в результате последних атак беспилотников.

Во Льгове БПЛА ударил по автозаправке и магазину. По предварительным данным, там пострадали двое, первую помощь им окажут в местно ЦРБ.

У деревни Кекино Глушковского района, по предварительной информации, из-за атаки FPV-дрона пострадал 73-летний мужчина. У него осколочное ранение правой стопы и левой голени, от госпитализации пенсионер отказался, отметил губернатор.