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Белгородский губернатор сообщил о 140 атаках на область за сутки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 140 атаках на регион за сутки.

Удары были нанесены по Белгороду и 14 округам. В том числе было шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии и 11 сбросов взрывных устройств с беспилотников.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 212 БПЛА.

Как сообщалось, в результате атак один человек погиб, четверо пострадали. Медики оценивают состояние двоих из них как тяжелое, уточнил Шуваев.

Оперативный штаб региона сообщил о еще четверых пострадавших, получивших ранения ранее. Так, госпитализирована женщина, получившая акубаротравму в результате атаки беспилотника в Белгороде ночью 25 октября. Еще одна женщина обратилась к медикам с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА в поселке Дубовое Белгородского округа 26 октября. После оказания помощи отпущена домой.

Кроме того, в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму при атаке дрона на автомобиль в районе села Бобрава Ракитянского округа 24 октября, и женщине с осколочным ранением ноги, полученным ею 23 октября при детонации дрона в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородский округ Ракитянский округ Белгородская область
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