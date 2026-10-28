В Белгородском округе в результате атаки FPV-дрона по сельхозтехнике погиб мужчина

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Белгородском округе FPV-дрон ударил по сельхозтехнике в селе Бессоновка, погиб мужчина, сообщил оперштаб региона. Техника получила повреждения.

В селе Отрадное при взрыве FPV-дрона посекло окна квартиры в многоквартирном доме.



В Шебекине при детонации дрона повреждены кровля, фасад и остекление коммерческого объекта. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно — осколками посекло два частных дома. От ударов еще нескольких дронов разбиты окна многоквартирного дома и автомобиль. В селе Графовка Шебекинского округа от взрыва FPV-дрона повреждено балконное остекление квартиры в многоквартирном доме.



В Грайвороне FPV-дрон нанес удар по автомобилю — разбита передняя часть кузова.



В посёлке Красная Яруга при атаке дрона машина получила повреждения.