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В Белгородском округе в результате атаки FPV-дрона по сельхозтехнике погиб мужчина

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Белгородском округе FPV-дрон ударил по сельхозтехнике в селе Бессоновка, погиб мужчина, сообщил оперштаб региона. Техника получила повреждения.

В селе Отрадное при взрыве FPV-дрона посекло окна квартиры в многоквартирном доме.

В Шебекине при детонации дрона повреждены кровля, фасад и остекление коммерческого объекта. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно — осколками посекло два частных дома. От ударов еще нескольких дронов разбиты окна многоквартирного дома и автомобиль. В селе Графовка Шебекинского округа от взрыва FPV-дрона повреждено балконное остекление квартиры в многоквартирном доме.

В Грайвороне FPV-дрон нанес удар по автомобилю — разбита передняя часть кузова.

В посёлке Красная Яруга при атаке дрона машина получила повреждения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2026 года Военная операция на Украине
Грайворон Бессоновка Шебекино Отрадное Красная Яруга Белгородская область
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