Поиск

В Курской области БПЛА вызвали сбой в электроснабжении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Конышевском районе Курской области в результате атаки БПЛА получил повреждения объект энергетики, энергоснабжение нарушено в 19 населенных пунктах (где находятся 1,8 тысячи потребителей), сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Электроснабжение восстановили по резервной схеме.

Также энергоснабжение было нарушено в Обоянском районе, без света остались четыре населенных пункта с более чем 2,3 тысячи потребителей.

С 9 утра 27 октября за сутки в регионе нейтрализовали 168 беспилотников различного типа, сообщил также Хинштейн. Было 39 артобстрелов отселенных районов и семь сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Во Льгове из-за атак пострадали трое мужчин. Погибших нет, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Льгов Конышевский район Обоянский район Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В собственность РФ переданы 123 объекта недвижимости "Свидетелей Иеговы"

 В собственность РФ переданы 123 объекта недвижимости "Свидетелей Иеговы"

Жилые дома и инфраструктура промзоны повреждены обломками БПЛА в Новомосковске

Гособвинение запросило до 13,5 лет колонии фигурантам дела о хищении имущества "Восточной верфи"

Два работника артели погибли, еще один пострадал при взрыве газового баллона в Якутии

Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка"

 Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка"

Путин встречается в Москве с эмиром Катара

 Путин встречается в Москве с эмиром Катара

Что произошло за день: вторник, 27 октября

Путин встречается с Пезешкианом "на полях" саммита ФСЭГ

 Путин встречается с Пезешкианом "на полях" саммита ФСЭГ

Рынок акций РФ превысил 2510п по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров

Белоусов проинспектировал группировку "Днепр" в зоне СВО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов