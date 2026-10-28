В Курской области БПЛА вызвали сбой в электроснабжении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Конышевском районе Курской области в результате атаки БПЛА получил повреждения объект энергетики, энергоснабжение нарушено в 19 населенных пунктах (где находятся 1,8 тысячи потребителей), сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Электроснабжение восстановили по резервной схеме.

Также энергоснабжение было нарушено в Обоянском районе, без света остались четыре населенных пункта с более чем 2,3 тысячи потребителей.

С 9 утра 27 октября за сутки в регионе нейтрализовали 168 беспилотников различного типа, сообщил также Хинштейн. Было 39 артобстрелов отселенных районов и семь сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Во Льгове из-за атак пострадали трое мужчин. Погибших нет, добавил губернатор.