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Минсельхоз сообщил, что из РФ за один день 27 октября вывезли 240 тыс. т зерна

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - РФ вышла на высокие темпы вывоза зерна, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

"Реализовали за вчерашний день, только за один день, вывезли 240 тысяч тонн. Это в нашей ситуации шикарно", - сказала Лут журналистам в кулуарах форума "Россия - Африка".

"Все, кто работает над этим, все молодцы. Я хочу сказать спасибо всем: и РЖД, и трейдерам, и сельхозпроизводителям - всем. Все делают невозможное", - заявила глава Минсельхоза.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
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