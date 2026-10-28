Минсельхоз сообщил, что из РФ за один день 27 октября вывезли 240 тыс. т зерна

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - РФ вышла на высокие темпы вывоза зерна, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

"Реализовали за вчерашний день, только за один день, вывезли 240 тысяч тонн. Это в нашей ситуации шикарно", - сказала Лут журналистам в кулуарах форума "Россия - Африка".

"Все, кто работает над этим, все молодцы. Я хочу сказать спасибо всем: и РЖД, и трейдерам, и сельхозпроизводителям - всем. Все делают невозможное", - заявила глава Минсельхоза.