РФ экспортирует в сутки от 150 тыс. до 220 тыс. т зерна

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - РФ при ограничении логистики в Черном море экспортирует в сутки от 150 тыс. до 220 тыс. тонн зерна.

"Вывозим в сутки от 150 тысяч до 220 тысяч тонн зерна. На мой взгляд, с учетом того, что Черное море стоит, это прекрасный показатель, спасибо всем большое", - заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут журналистам.

Вместе с тем она отказалась прогнозировать объем экспорта по итогам текущего сельхозгода.

Как сообщалось, из-за проблем с логистикой в Черном море прорабатываются альтернативные пути вывоза зерна, в том числе через Балтику.

По данным аналитического центра "Русагротранса", экспорт пшеницы из РФ через порты Балтики в июле-октябре этого года, по предварительным данным, составит 3,93 млн тонн, что в 5,8 раза больше, чем годом ранее (0,68 млн тонн). Доля балтийских портов в отгрузках вырастет с 4% до 38,3%. Причем в октябре она может достичь 65%.