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"Росатом" договорился с Того о сотрудничестве в мирном атоме

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" подписал с Министерством по вопросам энергетики Тоголезской республики меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома в рамках форума "Россия-Африка", сообщила госкорпорация.

Речь может в перспективе идти о плавучих АЭС.

Стороны "оценят возможности реализации проектов в атомной энергетике и неэнергетических применениях атомных технологий".

"Мы готовы предложить нашим партнёрам решения в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства. Будем также содействовать подготовке специалистов и развитию ядерной инфраструктуры. Одно из перспективных направлений сотрудничества - применение плавучих атомных энергоблоков для надежного низкоуглеродного энергоснабжения", - прокомментировал через пресс-службу руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев Росатом Того
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