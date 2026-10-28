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Туроператоры добиваются возврата средств от отелей ОАЭ за переселение туристов из РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры ведут переговоры с гостиницами ОАЭ о возврате средств за неиспользованные ночи туристам, запросившим смену отеля из-за распространения нефтяного загрязнения на побережье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры-члены АТОР в настоящее время ведут переговоры с отельерами эмиратов Умм-эль-Кувейн, Рас-Эль-Хайма, Шарджа, Аджман на предмет возврата средств своих клиентов, запрашивающих переселение в другие отели", - говорится в сообщении.

Поводом стало расширение зоны бедствия: нефтяное пятно продвинулось дальше по побережью Персидского залива.

"Власти Шарджи предписали закрыть для купания общественные пляжи, аналогичные меры приняли и некоторые прибрежные отели. Кроме того, точечные предписания о закрытии пляжных зон начали получать гостиницы эмирата Аджман", - уточнили в ассоциации.

По словам вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, ряд гостиниц ведут себя ответственно, но некоторые отели отказываются компенсировать неиспользованные клиентами ночи проживания.

"Такие объекты аргументируют это наличием бассейна, где можно купаться. В этом случае все финансовое бремя по переселению туристов ложится на туроператора: надо понимать, что туроператор в текущем кейсе заново за свой счет докупает для туристов места в других отелях. Так как масштаб форс-мажорной ситуации пока только растет, туроператоры надеются на вовлечение в процесс властей эмиратов", - пояснил эксперт.

По прогнозам АТОР, сейчас спрос внутри Эмиратов смещается на Абу-Даби, Фуджейру и Дубай.

Власти ОАЭ объявили о загрязнении прибрежных вод 23 октября. Причиной стал разлив нефтепродуктов, вызванный тем, что танкер наткнулся на мину в Ормузском проливе. Ближе всего к центру загрязнения оказался эмират Умм-эль-Кувейн - здесь с 23 октября закрыты все пляжи и прибрежные зоны.

АТОР Абу-Даби ОАЭ Дубай Шарджа
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