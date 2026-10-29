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В ОАЭ большинство российских туристов отказались переселяться из отелей с закрытыми пляжами

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В ОАЭ более 75% российских туристов не захотели переселяться из отелей с закрытыми пляжами из-за нефтяного пятна в Персидском заливе - в отели Дубая, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Власти эмиратов Рас-эль-Хайма, Шарджа и Аджман закрыли пляжи из-за нефтяного загрязнения. Туроператоры предложили туристам, которые проживают в отелях с закрытыми пляжами, переселение в отели Дубая. По данным компании "Интурист", более 75% россиян не хотят переселяться в Дубай, где общественные пляжи открыты, а хотят остаться в своих отелях и пользоваться их инфраструктурой", - сообщил РСТ.

Все отели продолжают оказывать услуги и работают в штатном режиме, где-то разрешен доступ на пляжи, но купаться нельзя. Отельеры организуют шаттлы на открытые для купания пляжи.

"В целом отели подходят к ситуации очень гибко и там, где это возможно (позволяет тариф), аннулируют бронирования без штрафа", - заверил представитель компании "Интурист".

Нефтяное загрязнение не затронуло Фуджейру, Дубай и Абу-Даби. В пострадавших эмиратах загрязненные пляжи чистят. По оценке принимающего офиса туроператора "Интурист" в Дубае, эти работы могут занять еще несколько дней или неделю.

Разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн в Персидском заливе привел к загрязнению побережья ОАЭ. Власти объявили о закрытии пляжей с начала в эмирате Умм-эль-Кайвайн, а затем в популярных у российских туристов эмиратах Рас-эль-Хайма, Шарджа и Аджман. По данным "Интуриста", часть пляжей закрывают в качестве меры предосторожности, даже если непосредственно у берега нефтепродукты не обнаружены.

Абу-Даби Дубай ОАЭ Интурист РСТ Аджман
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