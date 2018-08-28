Избирком Екатеринбурга аннулировал регистрацию "Гражданской платформы" на выборах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Екатеринбурга аннулировала регистрацию партии "Гражданская платформа" на выборах депутатов городской думы, сообщил "Интерфаксу" председатель горизбиркома Илья Захаров.

"От "Гражданской платформы" в общем списке выдвигалось 53 кандидата, 27 снялись с выборов. Это больше половины. По закону, если больше половины из списка снимается, избирком принимает решение об аннулировании регистрации", - пояснил Захаров.

Он уточнил, что на его памяти такое происходит впервые.

В заявлении уже бывших кандидатов в депутаты гордумы от "Гражданской платформы", текст которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что, принимая решение о снятии с выборов, они учли совпадение на муниципальном уровне программных положений "Гражданской платформы" с положениями партии "Яблоко".

Председатель свердловского отделения "Гражданской платформы" Олег Чистяков сообщил "Интерфаксу", что на решение также повлияла нехватка средств. "Также одной из причин стало отсутствие средств на ведение избирательной кампании как у кандидатов, так и у регионального отделения, а также позднее начало избирательной кампании", - уточнил.

Кроме того, он подчеркнул, что кандидаты, написавшие заявление, не являются членами партии, и на их решение руководство "Гражданской платформы" повлиять не могло.

В настоящее время в выборах депутатов гордумы участвуют пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко".

Выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября. Будет избрано 36 депутатов: 18 по одномандатным округам и 18 по партийным спискам. Срок полномочий гордумы составит пять лет.

Осенью депутаты гордумы выберут главу Екатеринбурга из отобранных конкурсной комиссией кандидатов.