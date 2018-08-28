В Ульяновской области потеряли пачку бюллетеней для выборов 9 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ульяновской области решила перепечатать весь тираж бюллетеней для голосования на выборах в Законодательное собрание региона по одной из территориальных групп после того, как пропала пачка этих документов.

Представитель облизбиркома сообщил агентству "Интерфакс" во вторник, что пропажу обнаружили накануне в Засвияжской избирательной комиссии №2 при пересчете доставленных из типографии бюллетеней. "Это ровно одна пачка - 1000 штук. Возможно, она была потеряна во время транспортировки из типографии. Никакого криминала нет, разбирательство по этому поводу не затеяно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с пропажей облизбирком на внеочередном заседании во вторник принял решение перепечатать весь тираж бюллетеней по территориальной группе №17 - в общей сложности, 31,9 тыс. штук.

Представитель избиркома отметил, что при печати новых бюллетеней изменят защиту - рисунок и цвет танкерной сетки с красной на светло-фиолетовую. Также будет уничтожен прошлый тираж. "Поэтому пропавшими бюллетенями нельзя будет воспользоваться. Сейчас это просто пустые бланки", - подчеркнул собеседник агентства.

Выборы в Законодательное собрание Ульяновской области пройдут 9 сентября в единый день голосования. В парламент региона будут избраны 36 депутатов: 18 по одномандатным избирательным округам, еще 18 - по партийным спискам. Для участия в выборах зарегистрированы областные списки девяти региональных отделений партий: "Гражданская платформа", "Коммунистическая партия социальной справедливости", "Родина", "Справедливая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Патриоты России". Также зарегистрированы 90 кандидатов для участия в выборах по одномандатным округам.