Врач в Удмуртии выплатит 15 тысяч рублей штрафа за смерть пациентки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии приговорил 29-летнюю врача из поселка Яр к штрафу в 15 тысяч рублей по делу о гибели поступившей к ней пациентки, сообщает пресс-служба управления СКР по республике во вторник.

Женщина работала врачом-хирургом в Ярской райбольнице, и в ночь на 10 сентября 2017 года к ней была доставлена 45-летняя женщина с ножевым ранением живота. По данным следствия, врач некачественно осмотрела пациентку. "Не установила проникающий характер ранения и не оказала потерпевшей надлежащую медицинскую помощь. Через непродолжительное время женщина скончалась", - говорится в сообщении.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Она признала свою вину полностью.

Отмечается, что смягчающими обстоятельствами стало то, что врач впервые совершила преступление небольшой тяжести и возместила ущерб сыну потерпевшей.