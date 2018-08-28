Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
В России

Врач в Удмуртии выплатит 15 тысяч рублей штрафа за смерть пациентки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии приговорил 29-летнюю врача из поселка Яр к штрафу в 15 тысяч рублей по делу о гибели поступившей к ней пациентки, сообщает пресс-служба управления СКР по республике во вторник.

Женщина работала врачом-хирургом в Ярской райбольнице, и в ночь на 10 сентября 2017 года к ней была доставлена 45-летняя женщина с ножевым ранением живота. По данным следствия, врач некачественно осмотрела пациентку. "Не установила проникающий характер ранения и не оказала потерпевшей надлежащую медицинскую помощь. Через непродолжительное время женщина скончалась", - говорится в сообщении.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Она признала свою вину полностью.

Отмечается, что смягчающими обстоятельствами стало то, что врач впервые совершила преступление небольшой тяжести и возместила ущерб сыну потерпевшей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Удмуртия

Новости по теме

В России
Нападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
Они забрасывали часовых камнямиПодробнее
 Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС
Ранее мессенджер заявил, что готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме по решению судаПодробнее
 Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеTelegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме
Мессенджер готов пойти на это по решению суда, однако исключает передачу ключей дешифровкиПодробнее
 Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе
Пресс-секретарь президента подтвердил, что оно должно выйти в эфир завтраПодробнее
Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформе
Президент отметил, что может дать свою оценку предложенным изменениям "прямо завтра"Подробнее
 Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контентаРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента
На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало "Яндексу" время до вечера четвергаПодробнее
 Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Это были связанные с криминальным миром люди, у которых произошел конфликт с военнымиПодробнее
 Директора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускногоДиректора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускного
Более 60 человек заразились через блюда праздничного столаПодробнее
 Навального отправили под арест на 30 сутокНавального отправили под арест на 30 суток
Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформыПодробнее
 Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального
Министерство сослалось на нехватку документовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаВ РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаОн обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растрате Подробнее

Телеобращение Путина по поводу пенсионной реформы покажут в среду в полдень

Постпред РФ при ООН обвинил США в попытке оккупировать Сирию из-за ее ресурсов

Путин уволил 15 генералов силовых ведомств в регионах

Глава Пентагона назвал условия вывода американских войск из Сирии

США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии

США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииПо мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии Подробнее

Путин уволил замглавы МЧС и главу департамента МВД

Мосгорсуд оставил без движения иск Кумина о снятии Собянина с выборов мэра Москвы

КПРФ организует свой подсчет итогов голосования на выборах мэра Москвы

Легкоатлеты Ласицкене и Шубенков выступят в финале "Бриллиантовой лиги"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru