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На Эльбрусе нашли останки пяти советских воинов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие Южного военного округа в ходе акции "Вахта памяти" обнаружили на Эльбрусе останки пяти советских воинов, погибших во время войны, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Высота района поисковых работ, где работают военнослужащие-горники, находится в пределах от 3500 до 4000 метров над уровнем моря. За 10 дней с начала акции военные обнаружили останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно, немецкой), ложку с инициалами солдата", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для подъема в гору грузов и спуска найденных фрагментов вооружения, боеприпасов и останков погибших воинов в отряд включены лошади карачаевской породы из состава вьючного взвода мотострелкового соединения ЮВО.

"Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями "Корнет", другим специальным оборудованием, а также мотопилами, мотобурами и другим шанцевым инструментом", - добавил собеседник агентства.

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Теги: Эльбрус

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