Турист сорвался со склона Эльбруса на высоте 5100 метров

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в 8:50 по московскому времени в понедельник получили сообщение, что на южном склоне горы Эльбрус (Кабардино-Балкария) сорвался один из туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Поступила предварительная информация, что на горе Эльбрус на высоте 5100 метров сорвался участник восхождения, входящий в зарегистрированную группу из 17 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Информация уточняется.