Два землетрясения произошли в Бурятии рядом с самым протяженным в РФ железнодорожным тоннелем

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два подземных толчка были зарегистрированы в среду с разницей в 40 минут в Муйском районе на севере Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, первый толчок зафиксирован в 3:18 мск в точке с координатами 56.56 северной широты 113.12 восточной долготы. Второй - в 3:58 мск в точке с координатами 56:55 сш 113.18 вд. Эпицентры находились вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Северомуйского железнодорожного тоннеля - самого протяженного в РФ.

По данным сейсмологов, первый толчок был сильнее: его энергетический класс - 11,3, магнитуда - 3,2, интенсивность в эпицентре - 6 баллов. При этом у западного портала Северомуйского туннеля, в 34 км от эпицентра, зарегистрировано 4 балла, у восточного портала в 47 км - 3-4 балла, в поселке Янчукан - 3-4 балла, в поселке Северомуйск - 3 балла.

Второй толчок имел энергетический класс 10,4.

Как сообщалось, вспышка сейсмоактивности на севере Бурятии фиксировалась в январе 2015 года. Тогда за месяц вокруг Северомуйска произошло более 150 ощутимых подземных толчков энергетическим классом 9,6 - 13,3. Ученые назвали это явление "роем землетрясений", считая, что оно является альтернативой одному мощному подземному толчку.

С начала текущего года вокруг Северомуйска зафиксировано около 30 сейсмособытий.

Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) был открыт 5 декабря 2003 года. Он проходит сквозь Северо-Муйский хребет, имеет протяженность 15,3 км и является самым длинным железнодорожным тоннелем в России.