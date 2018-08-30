Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в Тихом океане возле Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 40,5 км. Расстояние до ближайшего населенного пункта - Петропавловска-Камчатского - составило 216 км", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,4.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.