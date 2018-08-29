"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" считает, что закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики.

"В соответствии с ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", - говорится в заявлении компании, поступившей в "Интерфакс" в среду.

Кроме того, "Яндекс" намерен обжаловать решение Мосгорсуда об удалении пиратского контента из выдачи "Яндекс.Видео".

"Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда", - говорится в заявлении компании.

В компании подчеркнули, что как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством. "Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля", - заявили в "Яндексе".

В заявлении отмечается, что "Яндекс" выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нём свои законные деньги". В пример компания привела свои сервисы "Яндекс.Музыка" и "КиноПоиск".

"Сейчас же, в ответ на обращение телеканалов, Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что еще хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее", - сообщается в заявлении.

Накануне Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервиса "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента. На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало поисковику время до вечера четверга, 30 августа.

24 августа холдинг "Газпром-медиа" сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу. В холдинге уточняли, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне!".