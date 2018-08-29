Суд заявил, что Роскомнадзор обязан блокировать пиратский контент "Яндекс.Видео" вне зависимости от обжалования

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обязан ограничить доступ к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео" вне зависимости от обжалования компанией решения суда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

"Роскомнадзор обязан выполнить решение суда, который ввел предварительные обеспечительные меры к ресурсу "Яндекса" по искам телеканалов, вне зависимости от обжалования компанией данного решения", - сказали там.

Накануне Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервиса "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента. На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало поисковику время до вечера четверга, 30 августа.

24 августа холдинг "Газпром-медиа" сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу. В холдинге уточняли, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне!".