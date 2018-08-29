В Курской области в результате столкновения с дрезиной погиб водитель легковушки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ремонтная дрезина утром в среду столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в городе Курчатов в Курской области, есть жертва, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел примерно в 8:45 утра на 428-м километре железнодорожного переезда Курской дистанции пути.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь в сторону восьмого микрорайона Курчатова, допустил столкновение с ремонтной дрезиной. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

В пресс-релизе отмечается, что на график движения поездов ситуация не повлияла.