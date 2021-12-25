Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Курской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В результате автомобильной аварии на трассе в Курской области погибли три человека, еще четверо находятся в больнице, сообщает управление Министерства внутренних дел (УМВД) по региону.

По данным полиции, примерно в 18:10 водитель автомобиля Hyundai Tucson двигался по автодороге "Курск- Воронеж-Борисоглебск" со стороны города Курска в сторону города Воронежа. В пути следования, по предварительным данным, Hyundai столкнулся со встречным автомобилем Toyota Avensis, а затем врезался в Газель.

В результате ДТП водитель Toyota Avensis погиб на месте. Пассажиры автомобиля, двое несовершеннолетних 2011 года рождения и женщина, были госпитализированы. Позднее женщина и один ребенок скончались в медучреждении.

С ранениями в больницу были доставлены водитель автомобиля Hyundai Tucson и две женщины - пассажиры.

По данному ДТП проводится проверка.