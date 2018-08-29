ФАС уличила "Победу" в навязывании пассажирам невыгодных условий провоза багажа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московское УФАС сообщает, что авиакомпания "Победа" навязывает пассажирам невыгодные условия провоза багажа.

Отмечается, что при оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность заплатить за перевозку багажа весом до 10 килограмм 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 килограмм, что стоит уже 1499 рублей.

В пресс-службе УФАС отмечают, что в случае бронирования и оформления билета только на одного пассажира возможность приобретения перевозки багажа до 10 кг за 499 рублей предоставляется без ограничений.

"Такие действия есть ничто иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально, - сказал руководитель Московского УФАС России Армен Ханян. - Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц".

По его мнению, такие условия "направлены на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением".

Антимонопольный орган установил в действиях авиакомпании "Победа" признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 "Закона о защите конкуренции".

Авиакомпании выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий потребителям. "Победа" должна будет обеспечить возможность оформления багажного места до 10 кг по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования.

В случае неисполнения предупреждения в установленный срок Управлением будет возбуждено антимонопольное дело.