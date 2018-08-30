Прокуратура заинтересовалась 12-часовой задержкой рейса "Аэрофлота" Симферополь-Москва

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проведет проверку в связи с 12-часовой задержкой вылета рейса "Аэрофлота" из Симферополя в Москву.

"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка исполнения законодательства о лицензировании и соблюдении прав пассажиров при задержке в ночь на 28 августа 2018 года рейса авиакомпании ПАО "Аэрофлот", следующего по маршруту "Симферополь-Москва"", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Отмечается, что для перевозки пассажиров было предоставлено резервное судно.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, добавили в ММТП.