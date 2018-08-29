Вице-премьер Борисов вместо Рогозина возглавил Морскую коллегию при правительстве РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту председателя Морской коллегии при правительстве РФ. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое опубликовано в среду на официальном сайте правовой информации.

Борисов был назначен зампредом правительства РФ 18 мая при формировании нового кабинета министров. До этого он был заместителем министра обороны РФ, курировал гособоронзаказ.

Ранее Борисов также сменил Рогозина на посту руководителя коллегии Военпромкомиссии и главы попечительского совета ФПИ.

Рогозин 24 мая был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос".

Морская коллегия - постоянно действующий координационный орган, который должен обеспечивать согласованные действия органов исполнительной власти в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и Антарктики.