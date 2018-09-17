"Коммерсант" сообщил о переходе замглавы ФАС в "Роскосмос"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников в ближайшее время перейдет на работу в "Роскосмос", пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Овчинников уже написал заявление об увольнении, сообщили собеседники издания.

В "Роскосмосе" он станет заместителем Дмитрия Рогозина по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Овчинииков сменит на этой должности Татьяну Ельфимову; по словам источника издания, руководство госкорпорации недовольно ее работой из-за низкого освоения бюджета и нерешеннх проблем с финансовой системой "Роскомоса".

"Коммерсант" отмечает, что Овчинников станет самым молодым топ-менеджером "Роскосмоса" - ему всего 35 лет.