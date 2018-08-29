Минкомсвязи поддержало инициативу о декриминализации репостов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно относится к инициативе о либерализации УК РФ в части наказания за лайки и репосты в соцсетях. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин журналистам в среду в Ростове-на-Дону.

"Мы написали положительное заключение на эту инициативу. Мы считаем, что надо отменять ответственность за репосты и лайки, так как она не соответствует ни современной практике, ни нормальным даже нормам справедливости и тяжести преступлений", - сказал Волин в среду в ходе рабочей поездки.

Однако, по его словам, окончательное решение остается за правительством.

"Многие ведомства с нами не согласны. Правительство будет принимать окончательное решение. Мы от своей позиции не отказываемся", - сказал Волин.

В середине августа Mail.ru Group направила в различные инстанции обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это. В частности, компания обратилась в Госдуму, Верховный суд, Минюст и к уполномоченному по правам человека в РФ.