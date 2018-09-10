В Кремле назвали экспертным мнением предложение создать спецсуды для дел о соцсетях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Судебная система РФ на сегодняшний день не предусматривает наличие специального суда для рассмотрения дел в сфере социальных сетей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, в нашей судебной системе нет такого органа. Наверно, это экспертная точка зрения, которая выносится на повестку дня", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее предложение своего тезки - спецпредставителя российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента допустил появление в будущем специализированных судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права, как ранее появились арбитражные суды и суды в области торгового права. По его мнению, "практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм".