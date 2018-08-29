Россиян не будут ограничивать в получении пенсии одновременно с зарплатой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Планов по запрету для пенсионеров получать одновременно пенсию и зарплату в правительстве нет, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Конечно, как действующие, так и предложения нового пенсионного законодательства не предусматривают ограничений для людей, которые сохраняют рабочее место и получают пенсию. То есть у нас нет ограничения на возможность получения пенсии одновременно с зарплатой", - сказал Пудов в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос ведущего.

Он добавил, что "и в будущем законодательстве, в проектной версии сегодняшнего законопроекта" такие предложения не содержатся.

Между тем в новом законопроекте не предусмотрена индексация пенсий работающих пенсионеров по инфляции. Ранее, выступая в Госдуме РФ, глава Минтруда Максим Топилин пояснил парламентариям, что денег на такую индексацию у бюджета нет. "Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимых нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств", - сказал Топилин на заседании Госдумы 19 июля, где рассматривался в первом чтении пенсионный законопроект.

В среду президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с намеченной пенсионной реформой и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. В частности, он предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет.