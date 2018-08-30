Собянин анонсировал внедрение системы помощи для москвичей старше 50 лет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В связи с предстоящим в России повышением возраста выхода на пенсию, в столице будет создана специальная программа соцподдержки горожан старше 50 лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями ветеранских организаций.

"Серьезной проблемой, с которой может столкнуться человек предпенсионного возраста является падение, потеря привычного уровня жизни, которое может произойти из-за серьезного заболевания, потери работы или каких-то других от него не зависящих причин. Поэтому считаю, что в системе социальной защиты необходимо ввести специальное подразделение, которое будет заниматься этими людьми, выделить из городского бюджета как минимум 1,5 млрд рублей на создание фонда адресной социальной поддержки этих людей", - сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что работники центров соцзащиты должны будут вести мониторинг таких людей, держать с ними связь, "принимать всех обращающихся к ним за помощью и без проволочек и бюрократических формальностей оказывать материальную, продуктовую помощь всем москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".

Собянин напомнил, что субсидиями на оплату услуг ЖКХ могут воспользоваться любые граждане, у которых платежи на такие услуги превышают 10% дохода.

Кроме того, заявил он, важным остаётся возможность трудоустройства москвичей предпенсионного возраста.

"Несмотря на то, что президент сказал, что будут специальные меры защиты, чтобы людей после 55 лет не увольняли, и будет административная и уголовная ответственность, тем не менее, такая проблема существует. И для того чтобы обеспечить их конкурентоспособность, возможность трудоустройства, мы введём специальный центр трудоустройства этих людей, обеспечим бесплатное получение второй специальности или квалификации", - рассказал Собянин.

По его словам, в столичных колледжах будет организовано бесплатное получение второй специальности или повышение квалификации для граждан старше 50 лет. "Это поможет в значительной степени людям уверенно чувствовать себя в возрасте старше 50 лет для того, чтобы получить достойную работу", - добавил Собянин.

Ожидается, что для этого специально будут созданы не менее 50 тыс. мест в городских колледжах, обучение будет возможно почти по 400 специальностям.