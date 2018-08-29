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Жители Петербурга сообщили о позеленевшем Финском заливе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями Финского залива, воды которого окрасились в зеленый цвет.

Снимки сделаны в Курортном районе города - в частности, в Зеленогорском парке культуры и отдыха. На снимках вода у побережья имеет ярко-зеленую окраску.

Финский залив

Публикация от sashadobroman (@sashadobroman)

Как сообщили "Интерфаксу" экологи, Финский залив не впервые становится зеленого цвета, причина такого явления - водоросли.

"В 2014 и в 2015 году залив также окрашивался в зеленый, даже изумрудный цвет. Тогда причиной была теплая погода и множество органики в воде, которая вызывает интенсивное разложение водорослей. В результате образуется вязкая жижа зеленого цвета. Такое обычно бывает в августе-сентябре", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Петербург, Финский залив
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